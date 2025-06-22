Прогноз магнитных бурь на новую рабочую неделю дали ученые

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали прогноз магнитных бурь на предстоящую рабочую неделю.
Так, в понедельник, 23 июня, геомагнитный индекс будет находиться на уровне 4кр. Это значит, что возбуждений магнитосферы в этот день не предвидится. Во вторник, 24 июня, ситуация будет аналогичной.
Но вероятность магнитной бури в эти дни все же есть. Она составляет 17 процентов. Также ученые полагают, что в понедельник и вторник магнитосфера будет возбужденной. Вероятность составляет 40 процентов.