На красноярской набережной открылась уличная экспозиция к 80-летию Победы

Как выглядит тематическая экспозиция — показали в Телеграм-канале авторы проекта проекта «ЯРкие Берега». В прогулочной зоне рядом с Енисеем представлены черно-белые макеты памятников из разных городов РФ, увековечивающих подвиги победителей фашизма. На опубликованной в паблике записи можно в том числе увидеть фигуру Виктора Черевичкина — подростка, убитого гитлеровцами.