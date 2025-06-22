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На красноярской набережной открылась уличная экспозиция к 80-летию Победы

22 июня на Центральной набережной Красноярска работает уникальная уличная экспозиция.

22 июня на Центральной набережной Красноярска работает уникальная уличная экспозиция. Она посвящена 80-летей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Создание музея под открытым небом инициировали учащиеся и педагоги местной школы № 45.

Как выглядит тематическая экспозиция — показали в Телеграм-канале авторы проекта проекта «ЯРкие Берега». В прогулочной зоне рядом с Енисеем представлены черно-белые макеты памятников из разных городов РФ, увековечивающих подвиги победителей фашизма. На опубликованной в паблике записи можно в том числе увидеть фигуру Виктора Черевичкина — подростка, убитого гитлеровцами.

Выставка доступна для посещения до 20:00.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что на набережной прошла всероссийская минута молчания.