В Иркутске в День памяти и скорби по Ангаре запустили венок памяти

В День памяти и скорби ветераны транспортной полиции Прибайкалья и участники Содружества воинов-сибиряков провели памятные мероприятия в честь начала Великой Отечественной войны. Торжества прошли на берегу реки Ангары. Центральным событием акции стало запуск венка памяти на воду. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.
— В память о миллионах бойцов, победивших фашизм, на воду Ангары был спущен венок памяти из еловых веток. Вслед за венком участники акции пустили по волнам красные гвоздики, в память о солдатах правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, — рассказывают в ведомстве.
Для детей, пришедших на мероприятие, офицеры организовали конкурс рисунков на асфальте. Юные художники изобразили танк Т-34, праздничный салют Победы, мирное небо и цветы. Каждый участник получил сладкий приз. После награждения дети и взрослые отправились на прогулку по Ангаре на речном трамвайчике.