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В Иркутске в День памяти и скорби по Ангаре запустили венок памяти

Для детей, пришедших на мероприятие, организовали конкурс рисунков на асфальте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В День памяти и скорби ветераны транспортной полиции Прибайкалья и участники Содружества воинов-сибиряков провели памятные мероприятия в честь начала Великой Отечественной войны. Торжества прошли на берегу реки Ангары. Центральным событием акции стало запуск венка памяти на воду. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.

— В память о миллионах бойцов, победивших фашизм, на воду Ангары был спущен венок памяти из еловых веток. Вслед за венком участники акции пустили по волнам красные гвоздики, в память о солдатах правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, — рассказывают в ведомстве.

Для детей, пришедших на мероприятие, офицеры организовали конкурс рисунков на асфальте. Юные художники изобразили танк Т-34, праздничный салют Победы, мирное небо и цветы. Каждый участник получил сладкий приз. После награждения дети и взрослые отправились на прогулку по Ангаре на речном трамвайчике.