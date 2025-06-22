В Иркутске в День памяти и скорби по Ангаре запустили венок памяти

В День памяти и скорби ветераны транспортной полиции Прибайкалья и участники Содружества воинов-сибиряков провели памятные мероприятия в честь начала Великой Отечественной войны. Торжества прошли на берегу реки Ангары. Центральным событием акции стало запуск венка памяти на воду. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.