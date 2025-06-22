Стало известно, на сколько жители Самарской области увеличили потребление пива

В Самарской области стали больше пить пива. Пенного напитка в нашем регионе употребляют больше, чем в среднем по России.
В 2023 году на одного жителя Самарской области приходилось 56,1 литров пива. А в 2024-м этот показатель увеличился до 57,4 литров. При этом средний показатель потребления пенного напитка в России составляет 49,72 литров, сообщает ГТРК «Самара».
Но родине Жигулевского пива, как оказалось, еще далеко до Республики Хакасии. В этом субъекте Российской Федерации пенного выпивают намного больше. Ежегодно в регионе в среднем на каждого жителя приходится около 84,61 литров пива.
При этом отмечается, что пики употребления пенного в Самарской области фиксировались ранее. В 2018-м, когда проходил чемпионат Мира по футболу, а также в 2020-м и 2021-м годах, на которые пришлась пандемия и связанный с ней перевод сотрудников многих организаций на удаленку.
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