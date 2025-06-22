Стало известно, на сколько жители Самарской области увеличили потребление пива

При этом отмечается, что пики употребления пенного в Самарской области фиксировались ранее. В 2018-м, когда проходил чемпионат Мира по футболу, а также в 2020-м и 2021-м годах, на которые пришлась пандемия и связанный с ней перевод сотрудников многих организаций на удаленку.