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На Затонском мосту в Уфе на три часа ограничат движение

23 июня в Уфе перекроют Затонский мост.

Источник: администрация Челябинска

Завтра утром, 23 июня, в Уфе на три часа ограничат движение по Затонскому мосту. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 10:00 до 13:00 будет перекрыта крайняя левая полоса нового моста, предназначенная для движения грузовиков в объезд старого Затонского моста. Ограничение связано с проведением работ по уборке улично-дорожной сети.

Власти просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.

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