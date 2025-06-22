В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

От правительства Москвы в церемонии, которая прошла в Александровском саду, принял участие заместитель мэра Петр Бирюков.
После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.
От правительства Москвы в церемонии, которая прошла в Александровском саду, принял участие заместитель мэра Петр Бирюков.
После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.