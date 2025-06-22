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В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Источник: РИА "Новости"

От правительства Москвы в церемонии, которая прошла в Александровском саду, принял участие заместитель мэра Петр Бирюков.

После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.