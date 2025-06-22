В Омске на месте стадиона «Динамо» появится новый спорткомплекс

В Омске построят новый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он появится на месте стадиона «Динамо» в самом центре Омска. Займется строительством спорткомплекса площадью почти 11 тысяч квадратных метров компания «Эталон».
Соглашение о строительстве физкультурно-оздоровительный комплекса на набережной Тухачевского заключили президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий, губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя ВФСО «Динамо» Василий Кубаев. Уже известно, что новый комплекс будет рассчитан на 300 посетителей. Общая площадь —10,8 тысяч квадратных метров.
В новой спортшколе будет игровой и борцовский залы. И целых три поля для мини-футбола. Сооружение будет одноуровневым с фасадами из композитных навесных панелей в серых и синих тонах — фирменных цветах «Динамо».
Добавлю, что старый стадион «Динамо» было решено полностью снести: здание уже не соответствует современным требованиям к спортивным объектам и находится в аварийном состоянии.
Когда компания приступит к работам и когда на месте старого стадиона появится новый, пока неизвестно.