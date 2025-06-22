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В Красноярске организовали акцию «Огненные картины памяти»

В 84-ю годовщину начала ВОВ красноярцы зажгли восемь тысяч свечей в память о павших героях.

В 84-ю годовщину начала ВОВ красноярцы зажгли восемь тысяч свечей в память о павших героях. Акция «Огненная картина войны» воссоздала образ боевого гидроплана БЕ-4. Фото с мероприятия опубликовал губернатор Михаил Котюков.

Самолет, силуэт которого выложили на площади Мира, в Великую Отечественную войну производили в Красноярске. Воздушное судно использовалось для разведки, корректировки артогня и участия в сражениях.

«Акция, организованная “Единой Россией” и движением “Волонтёры Победы”, объединила сегодня молодежь, семьи с детьми, старшее поколение. Красноярск помнит», — написал глава региона 22 июня в своем Телеграм-канале.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал о тематической выставке, которая проходит сегодня на городской набережной.

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