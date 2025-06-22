Какие запреты и поверья были в древности у казахов

Если говорить видах и значении запретов и поверий, то их можно рассматривать по нескольким направлениям. Есть поверия, имеющие воспитательное значение — они приучали молодежь к вежливости, порядку. Экологические запреты были направлены на защиту природы, водных источников, животного мира. Социальные поверья служили общественному согласию и взаимодействию. Магические поверья использовались для защиты от злых сил, для благополучия и спокойствия. Например, запрет на стрижку ногтей ночью возник с одной стороны — для безопасности, чтобы в темноте не пораниться, а с другой стороны — для защиты от духовных опасностей, связанных с темнотой. Не подпирать косяк — это требование уважения к дому, семье, вежливости. В понимании казахов женщина и мужчина были подобны двум сторонам дверного косяка. Подпирать его означало охлаждение отношений между мужем и женой. Также в прежние времена только человек, пришедший с плохой вестью, мог опираться на дверной косяк. Такой человек не входил в дом, не присаживался.