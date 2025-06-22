В Ростовской области с 1 июля изменится плата за коммунальные услуги

С 1 июля в Ростовской области изменится плата за коммунальные услуги. Причем рост тарифов на ЖКУ на Дону будет ниже среднероссийского уровня. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.
Так, в среднем рост оплаты за ЖКУ для дончан составит 10,6%. На холодную воду, водоотведение, обращение с ТКО и сжиженный газ цены вырастут на 9,6%. На электроэнергию — на 12,6%, а на природный газ и отопление — на 10,3%.
В то время, как в других регионах средний рост платы будет варьироваться от 11% до 12,2%. А максимальный рост по стране составит 21,1%.