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В Ростовской области с 1 июля изменится плата за коммунальные услуги

Рост оплаты на коммунальные услуги в Ростовской области поднимется на 10,6%

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля в Ростовской области изменится плата за коммунальные услуги. Причем рост тарифов на ЖКУ на Дону будет ниже среднероссийского уровня. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Так, в среднем рост оплаты за ЖКУ для дончан составит 10,6%. На холодную воду, водоотведение, обращение с ТКО и сжиженный газ цены вырастут на 9,6%. На электроэнергию — на 12,6%, а на природный газ и отопление — на 10,3%.

В то время, как в других регионах средний рост платы будет варьироваться от 11% до 12,2%. А максимальный рост по стране составит 21,1%.