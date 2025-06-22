В Свердловской области начало недели будет прохладным и без дождей

«Облачности станет меньше, осадки на несколько дней прекратятся. При прояснениях ночное выхолаживание может быть значительным. Наиболее холодной ожидается ночь на вторник с температурой воздуха по области до +2, +7 и шансами на заморозки в западных районах», — уточнил в своем telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.