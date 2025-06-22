Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области начало недели будет прохладным и без дождей

В Свердловской области с 23 июня дожди пойдут на убыль в связи с окончательным уходом циклона на север Уральского федерального округа. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Однако погода не будет жаркой, уточняют синоптики. Причина — в арктической массе, которая идет на регион с северо-западной стороны.

«Облачности станет меньше, осадки на несколько дней прекратятся. При прояснениях ночное выхолаживание может быть значительным. Наиболее холодной ожидается ночь на вторник с температурой воздуха по области до +2, +7 и шансами на заморозки в западных районах», — уточнил в своем telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.

По прогнозам Уральского Гидрометцентра, сегодня ночью в регионе местами пройдет небольшой дождь. Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов, а днем воздух прогреется до +13, +18 градусов. В Екатеринбурге завтра осадков не ожидается, ночью температура воздуха составит +12 градусов, днем — +17 градусов. 24 и 25 июня дождей не будет.

Во вторник ночью температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, днем до +13, +18 градусов. В среду, 25 июня температура воздуха составит +6, +11 градусов, днем — +16, +21. В Екатеринбурге во вторник температура ночью составит +9 градусов, днем — до +17 градусов. В среду ночью столбик термометра покажет +9 градусов, а днем потеплеет до +20 градусов.