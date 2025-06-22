В Красноярске зафиксировали рекордное снижение цен на яйца

В розничных торговых точках Красноярска продолжается снижение цен на куриные яйца. Десяток сейчас стоит не более 100 рублей — речь идет о товаре первой категории. Более того, местные жители сообщают, что в отдельных магазинах цена опустилась до 32 рублей. Например, в одном из объектов на улице Подзолкова.
В некоторых других регионах России ценники по-прежнему «кусаются». Так, в Южно-Сахалинске в среднем просят 130 рублей за десяток яиц.
Как уточнили в Ассоциации компаний розничной торговли, с января-2025 года отпускные цены на яйца снизились на 35%. , В последний месяц падение оказалось рекордным: 11%. В Росптицесоюзе пояснили, что стабилизировать стоимость продукта удалось благодаря преодолению последствий птичьего гриппа.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» предупредил об аномальной жаре: будет +34 градусов.