В Красноярске зафиксировали рекордное снижение цен на яйца

В розничных торговых точках Красноярска продолжается снижение цен на куриные яйца. Десяток сейчас стоит не более 100 рублей — речь идет о товаре первой категории. Более того, местные жители сообщают, что в отдельных магазинах цена опустилась до 32 рублей. Например, в одном из объектов на улице Подзолкова.