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В Красноярске зафиксировали рекордное снижение цен на яйца

В розничных торговых точках Красноярска продолжается снижение цен на куриные яйца.

В розничных торговых точках Красноярска продолжается снижение цен на куриные яйца. Десяток сейчас стоит не более 100 рублей — речь идет о товаре первой категории. Более того, местные жители сообщают, что в отдельных магазинах цена опустилась до 32 рублей. Например, в одном из объектов на улице Подзолкова.

В некоторых других регионах России ценники по-прежнему «кусаются». Так, в Южно-Сахалинске в среднем просят 130 рублей за десяток яиц.

Как уточнили в Ассоциации компаний розничной торговли, с января-2025 года отпускные цены на яйца снизились на 35%. , В последний месяц падение оказалось рекордным: 11%. В Росптицесоюзе пояснили, что стабилизировать стоимость продукта удалось благодаря преодолению последствий птичьего гриппа.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» предупредил об аномальной жаре: будет +34 градусов.