Самолёт авиакомпании «Ямал» вернулся в омский аэропорт

В Омске проверят незапланированную посадку самолёта авиакомпании «Ямал». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В воскресенье, 22 июня, около 15:00 по местному времени, пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Омска в Ноябрьск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. На борту находились 66 человек, включая 11 детей, а также пять членов экипажа.
Самолёт временно выведен из эксплуатации. Пассажиров планируется отправить в пункт назначения резервным бортом. По информации онлайн-табло Омского аэропорта рейс задержали до 18:40.
Прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности полётов и контроля за правами пассажиров. В случае нарушений граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: