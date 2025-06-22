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Самолёт авиакомпании «Ямал» вернулся в омский аэропорт

На борту находились 66 пассажиров, в том числе дети. Прокуратура начала проверку.

Источник: Om1 Омск

В Омске проверят незапланированную посадку самолёта авиакомпании «Ямал». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В воскресенье, 22 июня, около 15:00 по местному времени, пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Омска в Ноябрьск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. На борту находились 66 человек, включая 11 детей, а также пять членов экипажа.

Самолёт временно выведен из эксплуатации. Пассажиров планируется отправить в пункт назначения резервным бортом. По информации онлайн-табло Омского аэропорта рейс задержали до 18:40.

Прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности полётов и контроля за правами пассажиров. В случае нарушений граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921−70−00.