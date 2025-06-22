Самолёт авиакомпании «Ямал» вернулся в омский аэропорт

В воскресенье, 22 июня, около 15:00 по местному времени, пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Омска в Ноябрьск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. На борту находились 66 человек, включая 11 детей, а также пять членов экипажа.