ФМБА ждет разрешения на применение онковакцины

«На днях мы уведомили Минздрав о готовности приступить к клинической работе. У нас все для этого готово — полностью завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, подтвердивший безопасность вакцин», — сказала госпожа Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.
Глава ФМБА уточнила, что уже готовы производственные площадки для создания персонализированных вакцин. По ее словам, цель агентства на ближайшее время — взять под контроль и перевести в ранг управляемых онкологические заболевания. При этом полностью решить проблему онкологических заболеваний, по мнению госпожи Скворцовой, в обозримом будущем не удастся.
Вакцина «Энтеромикс» разрабатывалась НМИЦ радиологии Минздрава совместно с Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Препарат создан с использованием четырех непатогенных вирусов, которые способны как уничтожать злокачественные клетки, так и активировать противоопухолевый иммунитет пациента. 20 июня стартовали испытания вакцины на добровольцах. В эксперименте участвуют 48 онкобольных.