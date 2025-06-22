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ФМБА ждет разрешения на применение онковакцины

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России направило в Минздрав документы для получения разрешения на применение вакцины от рака «Энтеромикс». Об этом глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила в интервью ТАСС.

Источник: Freepik

«На днях мы уведомили Минздрав о готовности приступить к клинической работе. У нас все для этого готово — полностью завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, подтвердивший безопасность вакцин», — сказала госпожа Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава ФМБА уточнила, что уже готовы производственные площадки для создания персонализированных вакцин. По ее словам, цель агентства на ближайшее время — взять под контроль и перевести в ранг управляемых онкологические заболевания. При этом полностью решить проблему онкологических заболеваний, по мнению госпожи Скворцовой, в обозримом будущем не удастся.

Вакцина «Энтеромикс» разрабатывалась НМИЦ радиологии Минздрава совместно с Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Препарат создан с использованием четырех непатогенных вирусов, которые способны как уничтожать злокачественные клетки, так и активировать противоопухолевый иммунитет пациента. 20 июня стартовали испытания вакцины на добровольцах. В эксперименте участвуют 48 онкобольных.