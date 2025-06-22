ФМБА ждет разрешения на применение онковакцины

Глава ФМБА уточнила, что уже готовы производственные площадки для создания персонализированных вакцин. По ее словам, цель агентства на ближайшее время — взять под контроль и перевести в ранг управляемых онкологические заболевания. При этом полностью решить проблему онкологических заболеваний, по мнению госпожи Скворцовой, в обозримом будущем не удастся.