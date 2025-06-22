Сделал вынужденную посадку: вылетевший из Омска самолет вернулся обратно

На борту самолета находились 66 человек, включая 11 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Воздушное судно временно отстранили от эксплуатации до выяснения всех обстоятельств. Что именно произошло в момент полета, пока неизвестно. Самолет обследуют. Всех пассажиров в пункт назначения — город Ноябрьск — доставят уже другим рейсом. За соблюдением всех прав граждан следит Омская транспортная прокуратура.