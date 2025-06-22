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Сделал вынужденную посадку: вылетевший из Омска самолет вернулся обратно

Воздушное судно должно было следовать в Ноябрьск.

Источник: Комсомольская правда

В Омске самолет совершил вынужденную посадку. По предварительной информации, сегодня около 15:00 воздушное судно авиакомпании «Ямал» с 66-ю пассажирами на борту вылетело из Омска в Ноябрьск, но до пункта назначения так и не долетело. Сухой Суперджет 100 вернулся обратно в Омск из-за неисправности.

На борту самолета находились 66 человек, включая 11 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Воздушное судно временно отстранили от эксплуатации до выяснения всех обстоятельств. Что именно произошло в момент полета, пока неизвестно. Самолет обследуют. Всех пассажиров в пункт назначения — город Ноябрьск — доставят уже другим рейсом. За соблюдением всех прав граждан следит Омская транспортная прокуратура.

Добавлю, что в период ожидания авиарейса пассажиры в случае нарушения их прав могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921−70−00.