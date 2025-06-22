Путин в Александровском саду пообщался с военнослужащими

Глава государства каждый год участвует в церемонии возложения венка 22 июня, в День памяти и скорби. Традиционная церемония состоялась в воскресенье в Александровском саду у стен Кремля. Вместе с президентом в ней участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов.