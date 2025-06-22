Путин в Александровском саду пообщался с военнослужащими

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в воскресенье кратко пообщался с несколькими военнослужащими.
Глава государства каждый год участвует в церемонии возложения венка 22 июня, в День памяти и скорби. Традиционная церемония состоялась в воскресенье в Александровском саду у стен Кремля. Вместе с президентом в ней участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов.
После возложения президент подошел к шеренге, в которой были в том числе военнослужащие Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота. Путин поговорил с несколькими военными, некоторых из них похлопал по плечу.
День памяти и скорби — годовщина начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.