«Иннопрактика»: генетика спасет от голода, инвалидности и наследственных болезней

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Достижения современной генетики спасут человечество от грозящего ему голода, помогут восстанавливать ампутированные и утраченные органы и лечить наследственные, пока неизлечимые болезни. Об опасности нового голода предупредил заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В ближайшие, может быть, сто, двести, триста лет — спорить можно только об этом — мы, к сожалению, истощим плодородную почву на планете Земля. Если кто-то из вас был в Египте, дельта Нила — это пустыня. Во времена античности Греция получала пшеницу, и вот эту плодородную почву европейский мир съел примерно к Средним Векам, и с тех пор там пустыня», — рассказал Авдеенко.
Спасением, по словам Авдеенко, могут быть новые способы получения белка. Один из таких проектов начат в Иннопрактике, он предполагает синтез белка особыми видами бактерий. Другой участник дискуссии, заместитель директора по науке Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Илья Ямпольский обратил внимание на исследования, которые стремятся обеспечить фиксацию растениями нужного им азота непосредственно на поле из атмосферы, и уйти от азотных удобрений или снизить их применение.
«Это могут делать азотфиксирующие бактерии. Второй подход: с помощью синтетической биологии сконструировать органеллы внутри клеток растений, которые способны это делать, усваивать азот. И это реальность не завтрашнего, а прямо сегодняшнего дня. Бактерии такие уже внедряются в мире, органеллы на подходе. Так же, как мы смогли сделать первые светящиеся растения в мире, мы и в этом можем не отставать», — рассказал Ямпольский.
От растений к людям.
Переходя от растений к возможности восстановления человеческих органов и тканей, директор научно-производственного центра медицинских изделий АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (Росатом) Владислав Парфенов отметил как ближнюю перспективу использование в качестве строительного материала универсальных индуцированных клеток, которые не будут отторгаться организмом.
«Это те клетки, которым нет иммунного ответа. У них выключены с помощью генетического редактирования те белки, которые отвечают за иммунный ответ. Мы можем уже нарастить некоторые эквиваленты тканей. У них выключены те функции, которые отвечают за пролиферацию, чтобы они не превратились в опухолевые клетки. И благодаря этому мы можем как из магазина взять эти запчасти и восстановить структуру», — рассказал Парфенов.
Заместитель директора Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава РФ, член президиума Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова сообщила о достижениях в лечении наследственных заболеваний. В частности, речь зашла о серповидной клеточной анемии, при которой эритроциты принимают форму серпа.
«Два года назад нескольким пациентам введен препарат. Они не то чтобы пытались исправить этот мутировавший белок. А они как бы разбудили тот гемоглобин, который у человека есть в фетальном, внутриутробном периоде. После рождения гемоглобин человека заменяется взрослым. Ребята решили: а что мы будем чинить испорченное? Мы не будем чинить, мы разбудим тот, который как бы уснул. И это получилось! И эти люди, которые получили эту терапию, два года живут без кризов», — рассказала Воронцова.