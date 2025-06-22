«Иннопрактика»: генетика спасет от голода, инвалидности и наследственных болезней

«Два года назад нескольким пациентам введен препарат. Они не то чтобы пытались исправить этот мутировавший белок. А они как бы разбудили тот гемоглобин, который у человека есть в фетальном, внутриутробном периоде. После рождения гемоглобин человека заменяется взрослым. Ребята решили: а что мы будем чинить испорченное? Мы не будем чинить, мы разбудим тот, который как бы уснул. И это получилось! И эти люди, которые получили эту терапию, два года живут без кризов», — рассказала Воронцова.