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За вождение без прав в Сочи задержан лидер абхазской оппозиции Ардзинба

Адгур Ардзинба по решению суда Сочи арестован на 14 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи на 14 суток арестован, один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба. Об этом стало известно 22 июня из подконтрольного оппозиции телеграм-канала Respublica. Согласно информации, причинами задержания послужили факт пересечения границы в апреле 2025 года и вождение автомобиля при отсутствии водительских прав.

«21 июня Ардзинба Адгур Амиранович был вызван в отделение полиции Адлерского района Сочи в связи с пересечением государственной границы по реке Псоу на автомобиле в апреле 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в административном нарушении — управлении транспортным средством без водительских прав. После оперативного судебного разбирательства ему назначили административный арест на 14 суток», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее, в апреле, EADaily сообщало о задержании Ардзинба на границе с Россией по той же причине — управление автомобилем без прав. Ардзинба является бывшим кандидатом в президенты Абхазии и одним из видных представителей оппозиции.