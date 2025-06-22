За вождение без прав в Сочи задержан лидер абхазской оппозиции Ардзинба

В Сочи на 14 суток арестован, один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба. Об этом стало известно 22 июня из подконтрольного оппозиции телеграм-канала Respublica. Согласно информации, причинами задержания послужили факт пересечения границы в апреле 2025 года и вождение автомобиля при отсутствии водительских прав.
«21 июня Ардзинба Адгур Амиранович был вызван в отделение полиции Адлерского района Сочи в связи с пересечением государственной границы по реке Псоу на автомобиле в апреле 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в административном нарушении — управлении транспортным средством без водительских прав. После оперативного судебного разбирательства ему назначили административный арест на 14 суток», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Ранее, в апреле, EADaily сообщало о задержании Ардзинба на границе с Россией по той же причине — управление автомобилем без прав. Ардзинба является бывшим кандидатом в президенты Абхазии и одним из видных представителей оппозиции.