За вождение без прав в Сочи задержан лидер абхазской оппозиции Ардзинба

«21 июня Ардзинба Адгур Амиранович был вызван в отделение полиции Адлерского района Сочи в связи с пересечением государственной границы по реке Псоу на автомобиле в апреле 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в административном нарушении — управлении транспортным средством без водительских прав. После оперативного судебного разбирательства ему назначили административный арест на 14 суток», — говорится в сообщении телеграм-канала.