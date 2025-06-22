Красноярцы смогут получить 200 тысяч рублей по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП

Новость прокомментировал на сайте duma.gov.ru один из инициаторов нововведения — первый зампредседателя комитета по информационной политике ГД Антон Ткачев. По его словам, решение продиктовано ростом цен на автозапчасти и ремонт, а также высокой популярностью процедуры европротокола. По статистике, в 2022 году более 41% дорожно-транспортных происшествий оформлялись без участия сотрудников ГИБДД.