Красноярцы смогут получить 200 тысяч рублей по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП

В России приняли закон об увеличении страхового возмещения при оформлении ДТП без привлечения полиции. Размер максимальной страховой выплаты по европротоколу скакнул с 100 до 200 тысяч рублей. Госдума внесла соответствующие поправки внесены в закон об ОСАГО в июне-2025, это поможет красноярским автолюбителям скорее восстанавливать транспорт после аварий.
Новость прокомментировал на сайте duma.gov.ru один из инициаторов нововведения — первый зампредседателя комитета по информационной политике ГД Антон Ткачев. По его словам, решение продиктовано ростом цен на автозапчасти и ремонт, а также высокой популярностью процедуры европротокола. По статистике, в 2022 году более 41% дорожно-транспортных происшествий оформлялись без участия сотрудников ГИБДД.
Новые правила позволят участникам ДТП получать большее возмещение за поврежденные автомобили, сохраняя преимущества упрощенной оформления инцидента.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, как сотрудники ДПС помогли дальнобойщику починить грузовик.