Путин: в 1990-е в учебных программах не было логики исторического процесса

«К сожалению, в 1990-е годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные. Разобраться в этом было практически невозможно», — сказал глава государства в ходе встречи с авторами учебников истории.