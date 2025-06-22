Путин: в 1990-е в учебных программах не было логики исторического процесса

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в учебных программах была утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса.
«К сожалению, в 1990-е годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные. Разобраться в этом было практически невозможно», — сказал глава государства в ходе встречи с авторами учебников истории.
Путин подчеркнул, что альтернативные точки зрения должны быть, но базовые, фактологические вещи нельзя искажать.