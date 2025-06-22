В МВД дали советы воронежцам после утечки 16 миллиардов паролей

Тем не менее воронежцам напомнили, если вы давно не меняли пароли от своих важных аккаунтов, самое время это сделать. Особенно это касается почты, интернет-банка и соцсетей. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию (2FA) — она добавляет дополнительную защиту, даже если ваш пароль попадёт в чужие руки.