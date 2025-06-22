В МВД дали советы воронежцам после утечки 16 миллиардов паролей

Советы по кибербезопасности в пятницу, 20 июня, опубликовали в Telegram-канале управления МВД по борьбе с киберпреступностью.
Полицейские подчеркнули, что эта утечка — не что-то новое. Ридёт о большом архиве, который собирался на протяжении многих лет с помощью вирусов- «похитителей паролей». В нём — множество устаревших, ранее скомпрометированных и просто повторяющихся данных. Это не результат единой массовой хакерской атаки.
Тем не менее воронежцам напомнили, если вы давно не меняли пароли от своих важных аккаунтов, самое время это сделать. Особенно это касается почты, интернет-банка и соцсетей. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию (2FA) — она добавляет дополнительную защиту, даже если ваш пароль попадёт в чужие руки.