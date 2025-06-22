Пишите по-русски: согласно новому закону на вывесках не будет иностранных слов

— Закон касается исключительно того, как бизнес подает информацию потребителю, будь то меню, вывески, реклама, указатели, витрины и прочее. Все это должно быть либо на русском языке, либо сопровождаться полноценным дублированием на русском. Зарегистрированные товарные знаки и наименования не затрагиваются. Название магазина, например Fix Price или Coffee Like, можно оставить на латинице. Но если рядом с ним есть фразы вроде Special offer, они должны быть переведены как «Специальное предложение». То есть требование касается не самого названия бренда, а той информации, которую бизнес размещает в публичном пространстве. Это не про смену названий и не про стратегический ребрендинг. Это про язык коммуникации с потребителем.