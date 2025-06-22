Пишите по-русски: согласно новому закону на вывесках не будет иностранных слов

Госдума в третьем чтении приняла Закон о защите русского языка. В рамках проекта будет ограничено использование англицизмов на вывесках и информационных знаках. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала подробности.
Усилили ограничения.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Ранее в отношении использования английских слов уже были введены ограничения. Они коснулись таких сфер, как образование, средства массовой информации, реклама и проведение культурно-массовых мероприятий.
По новым правилам вывески или информационные знаки, которые сейчас часто можно встретить на английском (например, слова «закрыто», «открыто», «выход», распродажа" и другие), должны быть написаны на государственном языке.
Сохраняя свою культуру.
Председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова отметила, что закон принят не для борьбы с другими языками. Его цель — поддержка и укрепление русского языка как государственного.
Многие иностранные названия можно без проблем перевести на русский язык, уверен депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, один из авторов законопроекта о смене иностранных вывесок на кириллицу, Алексей Канаев.
— Мы живем в России, где государственный язык — русский. Меня, моих коллег и избирателей коробит от невероятного обилия латиницы, которая иногда оказывается крайне необоснованной. Различные house, coffee shop очень просто перевести на русский язык без потери какого-либо смысла, — поделился с «ВМ» депутат. — Почему-то начиная с 1990-х годов стало модно и популярно делать себе иностранную вывеску… А мы поставили себе цель переломить эту моду на заимствование иностранщины, которая нас окружает. Многие маркетологи утверждали, что «раз уж название на иностранном языке, значит, качество и уровень доверия выше», однако это все бессмысленная тенденция и мода.
Укрепим великий и могучий.
Новые правила не ухудшат положение уже открытых и работающих компаний.
— В тексте предусмотрено, что запатентованные названия, которые пишутся на латинице, можно использовать на вывесках. В иных случаях принимаются только русские наименования, — отметил Канаев.
Предприниматели к нововведениям относятся настороженно, так как пока не все понимают, каков будет масштаб «переделок».
— Закон — серьезный шаг, который может сильно повлиять на рынок. Многим компаниям потребуется полностью менять названия, что повлечет за собой значительные затраты. Необходимо будет менять вывески, рекламные материалы. При смене названия узнаваемость бренда может снизиться, — рассуждает директор частной компании, маркетолог Артур Улаев. — Когда в McDonald’s сменили название на «Вкусно — и точка», они запустили масштабные рекламные кампании. Вероятно, и другим фирмам придется тратить ресурсы на узнаваемость.
Что такое вехотка.
КАК МОГУТ ПОМЕНЯТЬСЯ ПОПУЛЯРНЫЕ НАЗВАНИЯ.
Wildberries — «Дикие ягодки"Fix price — “Единая цена"Paolo Conte — “Скороход"Zarina — “Заря"BeFree — “Будь свободен / Будь собой"She (ресторан) — “Она"Darling (бренд косметики) — “Дорогая”.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Никита Шатохин, предприниматель, маркетолог, экономист:
— Закон касается исключительно того, как бизнес подает информацию потребителю, будь то меню, вывески, реклама, указатели, витрины и прочее. Все это должно быть либо на русском языке, либо сопровождаться полноценным дублированием на русском. Зарегистрированные товарные знаки и наименования не затрагиваются. Название магазина, например Fix Price или Coffee Like, можно оставить на латинице. Но если рядом с ним есть фразы вроде Special offer, они должны быть переведены как «Специальное предложение». То есть требование касается не самого названия бренда, а той информации, которую бизнес размещает в публичном пространстве. Это не про смену названий и не про стратегический ребрендинг. Это про язык коммуникации с потребителем.
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