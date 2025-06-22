Путин заявил о важности обратной связи по новым учебникам истории

«Очень важно, конечно, определиться, с так называемой, обратной связью. Я бы просил, конечно, Сергея Сергеевича (Кравцова, главу Минпросвещения — ред.) эту работу постоянно проводить, обратную связь от самих школьников, от самих студентов, от преподавателей, которые пользуются этой литературой учебной, и, конечно, от родителей, безусловно. Это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как люди относятся, те, на кого рассчитаны ваши работы, к тому, что сделано, а если нужно, вы сочтете возможным коррективы какие-то вносить, это вам виднее», — сказал Путин.