Путин поблагодарил авторов новых учебников истории

«В 2013 году была принята концепция преподавания истории. И на основе этой концепции, я понимаю, вы и организовали работу по школьным учебникам с 5 класса. Пятый класс, потом колледж, техникум и так далее. Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, весь коллектив, всех коллег ваших, которые работали над решением этой важнейшей задачи», — сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.