Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев

«Хотел бы одну проблему поставить, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы», — сказал Торкунов на встрече президента с с авторами учебников истории.