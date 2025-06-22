Путин поддержал идею об обязательной сдаче ЕГЭ по истории для гуманитариев

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы.
«Хотел бы одну проблему поставить, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы», — сказал Торкунов на встрече президента с с авторами учебников истории.
Он отметил, что значительная часть тех, кто поступает в гуманитарные вузы, сдают ЕГЭ по обществознанию, а в курсе истории присутствуют в том числе обществоведческие понятия. «Важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности», — добавил ректор МГИМО.
«Хорошо», — ответил глава государства на предложение Торкунова.