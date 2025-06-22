Путин высказался о прежних учебниках истории

«Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаружил, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны, событиях. Так как излагалась, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, это просто без всякого преувеличения уму непостижимо. Все что угодно писали, только не то, что именно Советский Союз переломил хребет нацизму и положил на алтарь Победы такие огромные жертвы», — сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.