Путин предложил авторам учебников истории обсудить дошкольное образование

«Сознание человека, маленького ребёнка, оно закладывается гораздо раньше. Я уж сейчас не говорю про первый, второй, третий и четвёртый класс, но даже в сфере дошкольного образования это тоже очень важно. Вот во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие. Ну вот совсем с маленькими ребятишками организовать работу может быть сложнее, потому что доносить информацию для них нужно, конечно, с учётом особенностей маленького ребёнка, с учётом требований и знаний детских психологов, это совершенно очевидная вещь. Ну, хотелось бы с вами поговорить тоже и на эту тему», — сказал глава государства.