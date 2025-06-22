Директор ААНИИ: лед в Арктике будет сохраняться в ближайшие 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Лед в Арктике ближайшие 10 лет будет сохраняться. Это имеет важное значение для организации грузоперевозок по Севморпути, сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ-2025 директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
«Мы с уверенностью говорим, что лед в Арктике будет сохраняться, поэтому нужно совместно развивать навигационные технологии, судостроение. Лед в ближайшие 10 лет глобально останется примерно в тех же параметрах. Примерно каждые 10 лет бывает сезон, когда в летний период акватория Севморпути полностью освобождается ото льда. Когда мы говорим о лете применительно к арктическим морям — это 9−10 недель. Все остальное время — около девяти месяцев в году это будет сплошной ледяной покров в Северном ледовитом океане. Это не так плохо — это значит, что природа развивается не по катастрофическому сценарию», — рассказал он.
Макаров также отметил, что необходимо учитывать изменения привычных ранее природных условий для развития и судоходства, и проектов, и организации круглогодичной навигации, особенно, если речь идет о Восточном направлении.
«Нам необходимо учитывать ледовый прогноз при расстановке ледокольного флота, строительства судов ледового класса, которые могли бы круглогодично там работать. На мой взгляд, крайне важна экологическая составляющая, поскольку такое интенсивное освоение и работа в Арктике будет влиять на природную систему», — подчеркнул он.
По его словам, уже подготовлена программа экологического мониторинга на трассе морского пути, которая позволит в постоянном режиме наблюдать за тем, что происходит в акватории Севморпути и не допускать неприятных ситуаций.
Международное сотрудничество.
Арктика продолжает работу над совместными научными проектами с азиатскими партнерами и со странами БРИКС.
«Китай, Индия, Индонезия (интересуются Арктикой, — прим. ТАСС). Арабские Эмираты в конце прошлого года анонсировали, что также запускают свою полярную программу. Турция активно работает. Это глобальный процесс. Казалось бы, где Арктика — и где Филиппины, Индонезия или Малайзия», — отметил Макаров.
Он также подчеркнул, что климатические изменения в Арктике — это по-настоящему глобальный вопрос. Изменения климата и атмосферной циркуляции в Арктике влияют не только на арктические регионы, но и на южные широты, а именно на режим муссонов в Азии. Эти ветра уже влияют на урожайность сельхозкультур. «Азиатским коллегам важно, как это повлияет на урожайность, нам — как это повлияет на количество льда, инфраструктуру, мерзлоту, экологию. Но совершенно определенно процесс изменения климата в Арктике влияет на всех, он по-настоящему глобальный, это не преувеличение, не фигура речи», — пояснил директор ААНИИ.
В 2024 году Арктический и антарктический научно-исследовательский институт провел большую экспедицию вокруг Антарктиды совместно с бразильскими коллегами, в которой участвовали также ЮАР, Перу, Чили, Китай и Индия.
Недавно ААНИИ провел встречи с коллегами из Бразилии, в ходе которых обсуждалась возможность сотрудничества. «Их полярная программа была сосредоточена на Антарктиде, но они уже на официальном уровне объявили, что часть средств, порядка 20% средств, которые выделяются на полярные исследования, направляют на Арктику. Это тоже некая возможность для кооперации, коллаборации и совместных работ по Арктике в том числе», — рассказал Макаров.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работали тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликова позднее.