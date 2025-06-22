Директор ААНИИ: лед в Арктике будет сохраняться в ближайшие 10 лет

«Мы с уверенностью говорим, что лед в Арктике будет сохраняться, поэтому нужно совместно развивать навигационные технологии, судостроение. Лед в ближайшие 10 лет глобально останется примерно в тех же параметрах. Примерно каждые 10 лет бывает сезон, когда в летний период акватория Севморпути полностью освобождается ото льда. Когда мы говорим о лете применительно к арктическим морям — это 9−10 недель. Все остальное время — около девяти месяцев в году это будет сплошной ледяной покров в Северном ледовитом океане. Это не так плохо — это значит, что природа развивается не по катастрофическому сценарию», — рассказал он.