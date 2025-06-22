Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом

«Нашу Победу в Великой Отечественной войне не следует относить только за счёт способности полководцев, которые, несомненно, внесли огромный вклад в Победу, или сказать, что мы победили только за счёт мужества народа, хотя мужество сыграло огромную роль. Наша Победа в той войне — это Божье чудо. Именно так воспринимал верующий народ и многие полководцы, которые стали православными, многие воины, которые крестились и шли в атаку, в том числе осенив себя крёстным знаменем», — рассказал патриарх Кирилл в воскресенье во время торжественной проповеди в праздник Всех святых в земле Российской просиявших в храме Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе.