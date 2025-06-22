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Патриарх Кирилл назвал Победу в Великой Отечественной войне Божьим чудом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу в ВОВ Божьим чудом.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Победу СССР в Великой Отечественной войне Божьим чудом, отметив роль советских полководцев и мужество народа.

«Нашу Победу в Великой Отечественной войне не следует относить только за счёт способности полководцев, которые, несомненно, внесли огромный вклад в Победу, или сказать, что мы победили только за счёт мужества народа, хотя мужество сыграло огромную роль. Наша Победа в той войне — это Божье чудо. Именно так воспринимал верующий народ и многие полководцы, которые стали православными, многие воины, которые крестились и шли в атаку, в том числе осенив себя крёстным знаменем», — рассказал патриарх Кирилл в воскресенье во время торжественной проповеди в праздник Всех святых в земле Российской просиявших в храме Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе.

По словам предстоятеля РПЦ, скорбь, боль и национальная трагедия стали поворотным моментом и в истории Русской церкви, духовной истории нашего народа.

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