Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ

«Они (учебники истории — ред.) стали гораздо легче по стилю, мы переработали стиль, он стал менее академичным, более популярным. Это отмечают и учителя, и ученики. Он гораздо удобнее для подготовки к ЕГЭ, технологичнее, и поэтому результаты ЕГЭ последних лет стали существенно лучше по истории. Те, кто готовят по новым учебникам», — сказал Мединский на встрече главы государства с авторами учебников истории.