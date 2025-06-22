Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новые учебники по истории стали современными и более удобными для подготовки к ЕГЭ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Они (учебники истории — ред.) стали гораздо легче по стилю, мы переработали стиль, он стал менее академичным, более популярным. Это отмечают и учителя, и ученики. Он гораздо удобнее для подготовки к ЕГЭ, технологичнее, и поэтому результаты ЕГЭ последних лет стали существенно лучше по истории. Те, кто готовят по новым учебникам», — сказал Мединский на встрече главы государства с авторами учебников истории.
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