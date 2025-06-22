Что может грозить москвичке, отказавшейся лечить пятимесячную дочь от бронхита

Пятимесячная девочка оказалась в опасности из-за того, что ее мать решила не лечить ребенка, сообщил Telegram-канал Shot. Малышка подавилась листочком от домашней пальмы, а затем у нее появились симптомы бронхита. Но ее мать решила не обращаться к врачам, чтобы «не вмешиваться в биологическую программу». Можно ли в такой ситуации заставить маму ребенка отвечать перед законом, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дениса Хмелевского.
Адепт.
Мама девочки, которая сама рассказала о ситуации в социальных сетях, является сторонницей концепции «Германской новой медицины». Адепты этой псевдонаучной теории считают, что заболевания (онкологические и многие другие) появляются из-за внутренних эмоциональных конфликтов или психологических травм разной степени тяжести. Они отвергают традиционные методы лечения: по их мнению, болезнь пройдет, когда человек справится со стрессом.
Основоположником этой концепции стал Райке Хамер, немецкий врач-отоларинголог. В 1978 году его сын погиб в возрасте 19 лет, а вскоре после этого у доктора диагностировали рак яичка. Он решил, что стресс от потери ребенка и его заболевание связаны, и начал изучать взаимосвязь состояния здоровья и стрессовых факторов.
Хамер начал практиковать альтернативное лечение, суть которого заключалась в том, что для исцеления нужно найти и разрешить конфликт. После этого болезнь якобы отступит без всяких операций и лекарств. На самом деле многие пациенты, поверившие представителю «Германской новой медицины», без должного лечения погибли. Сам Хамер справился с раком яичка с помощью хирургического лечения, но он предпочитал не упоминать это несочетаемое с его теорией обстоятельство.
Мужчину лишили медицинской лицензии и осудили в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции. Это, впрочем, не мешало ему распространять свое «учение» вплоть до смерти в 2017 году, привлекая новых сторонников к псевдонаучной теории.
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Мама пятимесячной малышки, о которой рассказал Shot, одобряет подход Хамера к «лечению». У девочки были все признаки бронхита, а ее болезненное состояние продлилось не менее пяти дней. Мать ребенка не стала обращаться к врачам.
Малышка пошла на поправку, а ее родительница заявила, что ее дочь «сама завершила болезнь и теперь у нее это записалось в ДНК».
Можно ли привлечь мать к ответственности.
Юрист Денис Хмелевской объяснил, что мера ответственности для мамы пятимесячной девочки будет зависеть от того, что произойдет с ребенком.
— Чтобы был состав преступления, нужно, чтобы была объективная сторона, то есть последствия и причиненный вред. Субъективная сторона — это то, что мать осознавала, что она делает и что это может привести к любому исходу, — рассказал эксперт. — Если последствия все же возникнут (вред здоровью девочки или летальный исход), то матери могут грозить лишение родительских прав и уголовная ответственность.
Но прежде экспертиза должна установить причину таких последствий для ребенка, а также определить, можно ли было его спасти, и оценить действия родителей, пояснил юрист:
— Должна быть рассмотрена вся хронология событий. В этом случае, если видео матери дойдет до органов опеки или попечительства либо прокурора, они могут инициировать проверку и оценить состояние ребенка.
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Если будут признаки того, что ребенок находится в опасности, то может быть начата процедура лишения родительских прав, заключил Хмелевской.
Другой случай из-за своеобразных взглядов на лечение произошел в Санкт-Петербурге — скончался шестилетний мальчик, родители которого отрицали доказательную медицину и традиционные способы лечения. У ребенка внезапно начались проблемы с дыханием, и он потерял сознание. Вызванные врачи скорой помощи уже не смогли спасти малыша. Что известно об этой трагедии и почему мог умереть ребенок, выясняла «Вечерняя Москва».