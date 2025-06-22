Что может грозить москвичке, отказавшейся лечить пятимесячную дочь от бронхита

— Чтобы был состав преступления, нужно, чтобы была объективная сторона, то есть последствия и причиненный вред. Субъективная сторона — это то, что мать осознавала, что она делает и что это может привести к любому исходу, — рассказал эксперт. — Если последствия все же возникнут (вред здоровью девочки или летальный исход), то матери могут грозить лишение родительских прав и уголовная ответственность.