Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе

В программе рассказывается, что Черепанов, еще будучи студентом Московского энергетического института, пришел в Комитет государственной безопасности СССР с просьбой принять его на службу в контрразведку, но получил отказ и вернулся в вуз доучиваться. Затем Черепанова призвали в армию, где затем пригласили на работу в КГБ и позже — в Первое главное управление КГБ (внешняя разведка). В 27 лет Черепанов начал подготовку для работы в качестве разведчика-нелегала.