Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рассекреченный российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, что работал за рубежом в «горячих точках» — «там, где война».
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил имя полковника Черепанова в программе «Новые русские сенсации» телеканала НТВ. Черепанов работал 24 года в 43 странах. По словам Нарышкина, Черепанов работал «в особых условиях» в стране «со сложной оперативной обстановкой» и добился высоких результатов.
В программе рассказывается, что Черепанов, еще будучи студентом Московского энергетического института, пришел в Комитет государственной безопасности СССР с просьбой принять его на службу в контрразведку, но получил отказ и вернулся в вуз доучиваться. Затем Черепанова призвали в армию, где затем пригласили на работу в КГБ и позже — в Первое главное управление КГБ (внешняя разведка). В 27 лет Черепанов начал подготовку для работы в качестве разведчика-нелегала.
По словам Черепанова, он пришел на службу в отдел, который специализировался на «горячих точках», и работал «там, где война». Черепанов добавил, что действовал в странах, где не было так называемых легальных резидентур отечественной внешней разведки. В таких условиях нелегал должен был рассчитывать только на свои силы. В целом Черепанов, по его словам, «работал в Центральной Америке, Южной Америке, Европе».
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются «сотрудниками особого резерва».
Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления «С» (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.
Управление «С» всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов — в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.
В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов — Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.