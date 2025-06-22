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Путин рассказал, что сдавал историю при поступлении в вуз

Путин рассказал, что сдавал экзамен по истории, когда поступал в университет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что сдавал экзамен по истории, когда поступал в университет.

«Я сдавал историю когда-то. Когда поступал в университет», — сказал он в ходе встречи с авторами учебников истории.