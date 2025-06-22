Путин рассказал, что сдавал историю при поступлении в вуз

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что сдавал экзамен по истории, когда поступал в университет.
«Я сдавал историю когда-то. Когда поступал в университет», — сказал он в ходе встречи с авторами учебников истории.
Путин рассказал, что сдавал экзамен по истории, когда поступал в университет.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что сдавал экзамен по истории, когда поступал в университет.
«Я сдавал историю когда-то. Когда поступал в университет», — сказал он в ходе встречи с авторами учебников истории.