Под Красноярском за рулем задержали повторно выпившего мотоциклиста

«Алкотестер показал результат 1,09 мг/л. Также инспекторы установили, что ранее шофер “ИЖ Планета 5” уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение: в октябре 2024 года он был приговорен к обязательным работам сроком на 240 часов», — говорится в сообщении.