Под Красноярском за рулем задержали повторно выпившего мотоциклиста

В Богучанах полицейские остановили для проверки документов 38-летнего местного жителя, управлявшего мотоциклом. У мужчины наблюдались признаки опьянения. Как наказали пьяного водителя — рассказали в УМВД России по Красноярскому краю.
«Алкотестер показал результат 1,09 мг/л. Также инспекторы установили, что ранее шофер “ИЖ Планета 5” уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение: в октябре 2024 года он был приговорен к обязательным работам сроком на 240 часов», — говорится в сообщении.
Не сделавший верных выводов любитель спиртного снова стал фигурантом «уголовки». На этот раз ему грозят три года тюрьмы.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, как повысились выплаты по ОСАГО по европротоколу.