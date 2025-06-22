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Под Красноярском за рулем задержали повторно выпившего мотоциклиста

Полицейские остановили для проверки документов 38-летнего местного жителя, управлявшего мотоциклом.

В Богучанах полицейские остановили для проверки документов 38-летнего местного жителя, управлявшего мотоциклом. У мужчины наблюдались признаки опьянения. Как наказали пьяного водителя — рассказали в УМВД России по Красноярскому краю.

«Алкотестер показал результат 1,09 мг/л. Также инспекторы установили, что ранее шофер “ИЖ Планета 5” уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение: в октябре 2024 года он был приговорен к обязательным работам сроком на 240 часов», — говорится в сообщении.

Не сделавший верных выводов любитель спиртного снова стал фигурантом «уголовки». На этот раз ему грозят три года тюрьмы.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, как повысились выплаты по ОСАГО по европротоколу.