Телеграм-канал «Mash на спорте» назвал тренера «Крыльев Советов» человеком-проклятьем

5 июня 2025 года самарские «Крылья Советов» возглавил Магомед Адиев. При этом тренере клубы уходили в долги, спускались в низшие лиги и даже прекращали свое существование, пишет «Mash на спорте».
Телеграм-канал назвал нового главного тренера ПФК «Крылья Советов» человеком-проклятьем. Это связано с тем, что клубы, в которые они приходил работать, испытывали серьезные трудности, в том числе и финансовые. «Mash на спорте» привел сразу несколько примеров.
В 2018 году Магомед Адиев пришел в ФК «Анжи». Через год футбольному клубу было отказано в прохождении процедуры лицензирования для участия в Футбольной Национальной Лиге в сезоне 2019/2020. Причина: долги клуба на тот момент составляли свыше 100 млн рублей.
В 2019-м году Адиев назначен тренером команды ФНЛ — ФК «Чайка». Клуб понизили до первенства ПФЛ за организацию договорных матчей.
Следующей командой, которую возглавил Магомед Адиев, стал грозненский «Ахмат». Это произошло 5 апреля 2024 года. Начало прошлого сезона для команды получилось неудачным: 1 победа, 4 ничьи и 5 поражений. В 7 первых турах РПЛ команда не смогла одержать ни одной победы. Выиграли грозненцы только в Кубке России, где в августе потерпели и 2 поражения.
16 апреля 2025 года Адиев возглавил ФК «Химки», а 18 июня клуб объявил о приостановке своей деятельности, после чего вместо команды в РПЛ остался «Пари НН», который должен был покинуть лигу по спортивному принципу, проиграв в стыковых матчах «Сочи».
При этом телеграм-канал сообщает, что губернатор Самарской области с оптимизмом смотрит на нового главного тренера «Крыльев» и приводит следующие слова главы региона:
«Адиев только начал работу с командой, начинает выстраивать её структуру. Уверен, с его опытом и мастерством это будет плодотворный и долгосрочный спортивный путь».
Ранее мы писали о том, что на первой тренировке «Крыльев Советов» было всего 10 футболистов. Клуб покинули более 10 игроков. Ходили слухи, что новый тренер может сам покинуть команду, если ему в ближайшее время не приобретут новых футболистов. Но затем пресс-служба «Крыльев» сообщила о старте подготовки к новому сезону.
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