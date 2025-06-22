Телеграм-канал «Mash на спорте» назвал тренера «Крыльев Советов» человеком-проклятьем

Ранее мы писали о том, что на первой тренировке «Крыльев Советов» было всего 10 футболистов. Клуб покинули более 10 игроков. Ходили слухи, что новый тренер может сам покинуть команду, если ему в ближайшее время не приобретут новых футболистов. Но затем пресс-служба «Крыльев» сообщила о старте подготовки к новому сезону.