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В Смольном соборе простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, члены регионального правительства и парламента 22 июня посетили Смольный собор, чтобы проститься с вице-губернатором, представителем главы региона в Законодательном собрании Игорем Петровым.

Источник: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Как пишет 47News, отпевание прошло около полудня в Воскресенском Смольном соборе Петербурга. Туда 22 июня пришли чиновники и депутаты, коллеги по работе. Собор также посетили представители петербургского правительства и силовых ведомств. В общей сложности на траурной церемонии присутствовали порядка 200 человек. Александр Дрозденко перед отпеванием выступил с речью об усопшем.

Игоря Петрова решили похоронить на Кузьмоловском кладбище.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вице-губернатор скончался 19 июня. Губернатор Ленобласти выразил соболезнования его родным и близким.