В Смольном соборе простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым

Как пишет 47News, отпевание прошло около полудня в Воскресенском Смольном соборе Петербурга. Туда 22 июня пришли чиновники и депутаты, коллеги по работе. Собор также посетили представители петербургского правительства и силовых ведомств. В общей сложности на траурной церемонии присутствовали порядка 200 человек. Александр Дрозденко перед отпеванием выступил с речью об усопшем.