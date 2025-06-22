Самарские лесники доставили три тонны гуманитарной помощи «за ленточку»

Чтобы попасть в зону СВО, машина, на которой везли «гуманитарку», проехала 4 тысячи километров. На «УАЗике» самарские лесники в общей сложности привезли 3 тонны груза. Помощь предназначалась для военных в ДНР, ЛНР и Запорожье.