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Самарские лесники доставили три тонны гуманитарной помощи «за ленточку»

Пресс-служба министерства природы Самарской области сообщила в своем телеграм-канале о том, что самарские лесники доставили «за ленточку» гуманитарный груз.

Пресс-служба министерства природы Самарской области сообщила в своем телеграм-канале о том, что самарские лесники доставили «за ленточку» гуманитарный груз.

Чтобы попасть в зону СВО, машина, на которой везли «гуманитарку», проехала 4 тысячи километров. На «УАЗике» самарские лесники в общей сложности привезли 3 тонны груза. Помощь предназначалась для военных в ДНР, ЛНР и Запорожье.

С начала специальной военной операции самарские лесники передали солдатам уже 100 тонн помощи. А это поездка стала 7-й по счету, уточнили в региональном Минприроды.

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