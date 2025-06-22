В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 300 уфимцев зажгли «Свечи памяти»

Сегодня, 22 июня, в день 83 годовщины начала Великой Отечественной войны, Уфа присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти». В разных районах города прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие сотни горожан.
На Советской площади у памятника Герою России Минигали Шаймуратову, как сообщает пресс-служба городской администрации, более 300 человек зажгли восемь тысяч свечей, создав масштабную инсталляцию в виде символа Победы — Родины-матери.
В городе также прошли церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам. Почетную «Вахту памяти» возле них несли курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских классов.
Организаторы подчеркнули, что акция служит не только данью уважения героям войны, но и важным напоминанием о необходимости сохранять историческую память и передавать ее следующим поколениям.
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