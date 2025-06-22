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Мединский оценил новые учебники истории

Мединский: авторы новых учебников расставляют правильные исторические оценки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авторы новых учебников по истории расставляют правильные исторические оценки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы расставляем все правильные здесь в данном случае исторические оценки, избавляясь от вынужденной идеологизации, которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле», — сказал Мединский в ходе встречи с авторами учебников истории.

Он также отметил, что в новых учебниках истории показана «непрерывность и преемственность нашей истории».

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