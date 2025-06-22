Мединский оценил новые учебники истории

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авторы новых учебников по истории расставляют правильные исторические оценки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы расставляем все правильные здесь в данном случае исторические оценки, избавляясь от вынужденной идеологизации, которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле», — сказал Мединский в ходе встречи с авторами учебников истории.
Он также отметил, что в новых учебниках истории показана «непрерывность и преемственность нашей истории».
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