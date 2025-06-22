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Дожди накроют Калининград

Калининградский гидрометцентр представил свежую сводку прогноза на предстоящую неделю: регион ждут резкие смены погоды — от кратковременного тепла до ветров и ливней.

Сейчас в Ричмонде: +30° 4 м/с 59% 762 мм рт. ст. +29°
Источник: Агентство «Москва»

Короткий всплеск летнего тепла накроет регион только в понедельник: воздух прогреется до +24…27 °C, к вечеру придут ливни и грозы вместе с холодным фронтом.

Во вторник и среду североатлантический циклон вернет ветреную прохладу: днём +17…19 °C, у моря до +15 °C, порывы ветра местами до 19−21 м/с, пройдут короткие дожди.

Четверг даст передышку под гребнем антициклона: ветер стихнет, температура поднимется до +20…24 °C, к ночи снова вероятен дождь.

В пятницу очередной циклон принесёт осадки, порывистый ветер и понижение температуры. Выходные обещают без резких изменений: днём около +18…21 °C, кратковременные дожди зависят от противостояния южного антициклона и северных циклонов.