Дожди накроют Калининград

Короткий всплеск летнего тепла накроет регион только в понедельник: воздух прогреется до +24…27 °C, к вечеру придут ливни и грозы вместе с холодным фронтом.
Во вторник и среду североатлантический циклон вернет ветреную прохладу: днём +17…19 °C, у моря до +15 °C, порывы ветра местами до 19−21 м/с, пройдут короткие дожди.
Четверг даст передышку под гребнем антициклона: ветер стихнет, температура поднимется до +20…24 °C, к ночи снова вероятен дождь.
В пятницу очередной циклон принесёт осадки, порывистый ветер и понижение температуры. Выходные обещают без резких изменений: днём около +18…21 °C, кратковременные дожди зависят от противостояния южного антициклона и северных циклонов.