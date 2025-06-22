Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирский подросток сел за руль «пятнашки» и чудом выжил в ДТП

В Башкирии подросток едва не погиб за рулем ВАЗ-2115.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 июня, в Ишимбайском районе Башкирии произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом рассказала пресс-служба местной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, молодой человек, управляя ВАЗ-2115, не справился с управлением на автодороге Сайраново-Арларово, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет. Подросток травмировался, его госпитализировали в Ишимбайскую центральную районную больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в ходе которой сотрудники дорожной полиции намерены установить все обстоятельства инцидента.

— Родители! Берегите своих детей от беды на дорогах! — заявили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.