Башкирский подросток сел за руль «пятнашки» и чудом выжил в ДТП

Сегодня, 22 июня, в Ишимбайском районе Башкирии произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом рассказала пресс-служба местной Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, молодой человек, управляя ВАЗ-2115, не справился с управлением на автодороге Сайраново-Арларово, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет. Подросток травмировался, его госпитализировали в Ишимбайскую центральную районную больницу.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в ходе которой сотрудники дорожной полиции намерены установить все обстоятельства инцидента.
— Родители! Берегите своих детей от беды на дорогах! — заявили в ГАИ.
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