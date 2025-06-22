В аэропорту Красноярска произошли два авиаинцидента за один день

Во второй половине дня, в 13:58 по UTC, аналогичная ситуация произошла с воздушным судном Embraer 170 (борт RA-02869). Самолет S7, выполнявший рейс СБИ 6432 по маршруту Красноярск-Иркутск, прервал руление и вернулся на стоянку.