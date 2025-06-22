В аэропорту Красноярска произошли два авиаинцидента за один день

21 июня 2025 года в международном аэропорту Красноярска воздушные суда дважды возвращались на стоянки по техническим причинам. Подробности сообщил Телеграм-канал https://t.me/kja_inform.
В 07:31 по всемирному координированному времени (UTC) самолет RRJ-95 с бортовым номером RA-89052 компании «Россия», следовавший в Читу (рейс СДМ 6797), вернулся на стоянку с точки запуска двигателей.
Во второй половине дня, в 13:58 по UTC, аналогичная ситуация произошла с воздушным судном Embraer 170 (борт RA-02869). Самолет S7, выполнявший рейс СБИ 6432 по маршруту Красноярск-Иркутск, прервал руление и вернулся на стоянку.
В обоих случаях причиной возврата стали технические неисправности.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» озвучил новый прогноз метеорологов: в регионе ожидают +34°С и более.