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Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для 10−11 классов

Кравцов: тема операции в Курской области появится в следующей редакции учебника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дополнение, посвященное операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, может появиться уже в следующей редакции единого школьного учебника по истории для 10−11 классов, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Раздел единого школьного учебника по истории для 10−11 классов, посвященный специальной военной операции, будет дополнен информацией об операции по освобождению Курской области, сообщил министр.

«Я думаю, в самое ближайшее время, я не исключаю что со следующего учебного года. В новой редакции будет отражена наша величайшая операция по освобождению Курской области, по освобождению Суджи», — сказал Кравцов.

Единый учебник по истории для 10−11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов сообщил, что новые учебники по истории для 5−7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.