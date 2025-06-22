Александр Бастрыкин заинтересовался делом о гибели ребенка в бассейне в Ростове

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту гибели девочки в бассейне Ростове. Об этом сообщил ростовский Следком в своем телеграм-канале.
Речь идет о трагедии, которая произошла в субботу, 21 июня. На территории спа-клуба в Железнодорожном районе утонула 11-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок пришел в комплекс с друзьями и взрослыми. Предположительно, они праздновали день рождения кого-то из знакомых. Причина гибели пока неизвестна.
Было возбуждено уголовное дело.
— Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Ростовской области доложить о расследовании уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.