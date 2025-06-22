Александр Бастрыкин заинтересовался делом о гибели ребенка в бассейне в Ростове

Речь идет о трагедии, которая произошла в субботу, 21 июня. На территории спа-клуба в Железнодорожном районе утонула 11-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок пришел в комплекс с друзьями и взрослыми. Предположительно, они праздновали день рождения кого-то из знакомых. Причина гибели пока неизвестна.