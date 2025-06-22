Памятник Знаменосцу Победы Григорию Булатову открыли в его родном городе

«В год 80-летия Победы в Слободском появился замечательный памятник уроженцу города — настоящему герою, который водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Хочу выразить слова благодарности всем, кто приложил руку к созданию этого памятника. Знаю, что это инициатива самих людей — горожан, жителей Слободского. Огромное спасибо нашему депутату Рахиму Азизбоевичу Азимову, который помог найти ресурсы для воплощения этой идеи в жизнь», — отметил в свою очередь губернатор Александр Соколов.