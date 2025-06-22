Начало рабочей недели в Волгограде будет прохладным и дождливым

Температура воздуха ночью будет около 12−14 градусов, днем в понедельник в Волгограде прогреется до +22…+24, во вторник — до +25, в среду — до +27 градусов. Ветер будет дуть со скорость 8−13 метров в секунду, но будьте осторожны — при грозе он усилится до 20 метров в секунду.