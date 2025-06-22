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Начало рабочей недели в Волгограде будет прохладным и дождливым

Судя по прогнозам, волгоградцам не следует забывать дома зонтики.

Сейчас в Ричмонде: +30° 4 м/с 59% 762 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

Жара не планирует возвращаться в Волгоград. Судя по прогнозам Волгоградского ЦГМС, в начале рабочей недели в городе сохранится комфортная прохладная погода. Никуда пока не денутся и дожди: в понедельник, 23 июня, обещают грозу, во вторник небольшой дождь будет идти ночью и утром, а в среду — днем.

Температура воздуха ночью будет около 12−14 градусов, днем в понедельник в Волгограде прогреется до +22…+24, во вторник — до +25, в среду — до +27 градусов. Ветер будет дуть со скорость 8−13 метров в секунду, но будьте осторожны — при грозе он усилится до 20 метров в секунду.

Пока, по мнению синоптиков, июнь ничем не удивил — это стандартная для региона погода. Ни по температуре, ни по количеству осадков рекордов не побито.