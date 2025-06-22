Шоу дронов покажут жителям Астаны в начале рабочей недели

В 1990-е годы органы МВД стали реформировать. В 1992 году 23 июня был принят первый основополагающий закон об органах внутренних дел. Были созданы новые структурные подразделения, проведена работа по созданию новой нормативно-правовой базы, позже милиция была переименована в полицию.