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Шоу дронов покажут жителям Астаны в начале рабочей недели

В Астане 23 июня состоится световое шоу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города. Отмечается, что шоу покажут в рамках празднования Дня казахстанской полиции.

Источник: акимат Астаны

По данным акимата, завтра в районе ЭКСПО в Астане пройдет световое шоу дронов, приуроченное ко Дню казахстанской полиции.

«Шоу дронов начнется 23 июня в 22 часа вечера. Данное шоу станет главной частью праздничной программы и символом уважения к закону и порядку. Отметим, что перед шоу пройдет концертная программа», — сообщили в акимате.

Напомним, День полиции РК был официально утвержден в 2007 году. Датой профессионального праздника стало 23 июня. Праздник входит в перечень праздничных дат Казахстана. После распада СССР Республике Казахстан предстояла борьба с преступностью, старая система не могла эффективно с этим справляться.

В 1990-е годы органы МВД стали реформировать. В 1992 году 23 июня был принят первый основополагающий закон об органах внутренних дел. Были созданы новые структурные подразделения, проведена работа по созданию новой нормативно-правовой базы, позже милиция была переименована в полицию.

Первый правовой акт положил начало формированию национальных органов внутренних дел. К слову, завтра президент страны встретится с представителями правоохранительных органов Казахстана.