От фруктов и овощей до настоящих деликатесов: что можно купить на московских ярмарках

Кстати, о кошельке. На ярмарках действует правило — скидка предоставляется инвалидам, пенсионерам и многодетным, нужно только предъявить социальную карту. Размер такого бонуса — 5 процентов. Работает скидка как на межрегиональных ярмарках, посетить которые можно во все дни, кроме понедельника, так и на ярмарках выходного дня, которые организуют торговлю с пятницы по воскресенье.