От фруктов и овощей до настоящих деликатесов: что можно купить на московских ярмарках

Московские ярмарки популярны у горожан в любое время года, а летом — особенно. «Вечерняя Москва» рассказывает, что эти торговые точки предлагают жителям столицы сегодня.
Тысячи фермеров привозят в Москву свою продукцию. География поставщиков — Алтайский и Краснодарский края, Вологодская, Воронежская, Ростовская, Липецкая, Тамбовская, Ивановская области, Чувашская Республика и другие.
— Это 44 региона России и три страны СНГ, — отмечают в ГБУ «Московские ярмарки».
Около 70 ярмарок работает в Москве круглый год. Здесь можно купить фрукты и овощи, ягоды и зелень, мед с частных пасек, хлеб на любой вкус, приправы и деликатесы, кондитерские изделия, мясо и рыбу, выпечку, орехи, сухофрукты, сыры, травяные чаи, сборы, сладости. Словом, ассортимент на любой вкус и кошелек.
Кстати, о кошельке. На ярмарках действует правило — скидка предоставляется инвалидам, пенсионерам и многодетным, нужно только предъявить социальную карту. Размер такого бонуса — 5 процентов. Работает скидка как на межрегиональных ярмарках, посетить которые можно во все дни, кроме понедельника, так и на ярмарках выходного дня, которые организуют торговлю с пятницы по воскресенье.
«Перестают расти овощи»: синоптик Ильин рассказал о последствиях холодов в Москве.
Стоит помнить и о том, что цены на фермерские продукты могут различаться. Например, свеженькие огурчики из Липецкой области на ярмарке на бульваре Дмитрия Донского будут стоить 160 рублей за килограмм, а на Красноармейской улице аграрии из Тамбовской области предложат свой товар на 10 рублей дешевле.
— Но мы всегда отвечаем за качество представленной продукции, — говорит продавец Кристина Болдырева.
Она уже более десяти лет работает на московских ярмарках и отмечает высокий спрос на сезонные овощи и фрукты.
— Сейчас чаще всего берут помидоры и огурцы на салаты, — рассказывает она. — Охотно покупают молодые кабачки, картофель, цветную капусту и болгарский перец. Это и понятно: свежие овощи должны быть в рационе как взрослых, так и детей.
А вот о пользе ягод многое знает продавец Елена Пенькова. По ее словам, сейчас пик продаж малины, черешни, также стартовал сезон российской мушмулы и шелковицы.
— Мушмула растет на Кавказе и в Крыму. В ее вкусе — и сладость спелой груши, и яблочная кислинка, — рассказывает она.
Раньше мушмулу замораживали, чтобы она стала еще более сладкой, и ели как мороженое. В Крыму эти золотисто-янтарные плоды с бархатистой кожицей прозвали крымским яблоком.
На столичных ярмарках можно найти и другие диковинки. Например, рыбу и икру с осетровой фермы в Пушкине. Особое место занимает балык из осетрины холодного копчения — продукт с нежнейшим вкусом, хранящим древесный аромат.
Удобно.
Ярмарки установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, что делает их комфортными для посещения.
Безопасно.
Ярмарочные павильоны обеспечены необходимым холодильным оборудованием. Здесь каждый поставщик гарантирует качество товара, а специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проверяют его перед отправкой на прилавок.
В России стремительно падают цены на отдельные категории товаров. В частности, цены на сахар упали до минимума с 14 апреля 2021 года. Также упали в цене и яйца: теперь десяток в магазине можно купить за 32 рубля. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие еще товары могут подешеветь в ближайшее время.