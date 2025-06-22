Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет-сбои продолжают нервировать красноярцев

Масштабные перебои в работе мобильного интернета фиксируют в Красноярском крае уже несколько дней.

Уже более недели в Красноярском крае фиксируют масштабные перебои в работе мобильного интернета. Так, 12 июня местный провайдер «Орион телеком» не давал доступ в сеть и к цифровому ТВ из-за кибератаки. Спустя 10 дней жалобы на разных операторов по-прежнему продолжают поступать в мониторинговый центр downdetector.info.

«Не открываются сайты», «Нет домашнего Интернета», «Не работает игровое телевидение», «Перебои с “Телеком” сегодня», — написали красноярцы 22 июня.

Местная жительница Виктория Г. также сообщила редакции «МК» о проблеме: «Две недели уже не работает “Орион телеком”. Люди без инета в домах сидят!».

Операторы пока не дают четкой информации о том, когда восстановится связь.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, что местные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за грозового фронта.