Интернет-сбои продолжают нервировать красноярцев

Уже более недели в Красноярском крае фиксируют масштабные перебои в работе мобильного интернета. Так, 12 июня местный провайдер «Орион телеком» не давал доступ в сеть и к цифровому ТВ из-за кибератаки. Спустя 10 дней жалобы на разных операторов по-прежнему продолжают поступать в мониторинговый центр downdetector.info.
«Не открываются сайты», «Нет домашнего Интернета», «Не работает игровое телевидение», «Перебои с “Телеком” сегодня», — написали красноярцы 22 июня.
Местная жительница Виктория Г. также сообщила редакции «МК» о проблеме: «Две недели уже не работает “Орион телеком”. Люди без инета в домах сидят!».
Операторы пока не дают четкой информации о том, когда восстановится связь.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, что местные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за грозового фронта.