Интернет-сбои продолжают нервировать красноярцев

Уже более недели в Красноярском крае фиксируют масштабные перебои в работе мобильного интернета. Так, 12 июня местный провайдер «Орион телеком» не давал доступ в сеть и к цифровому ТВ из-за кибератаки. Спустя 10 дней жалобы на разных операторов по-прежнему продолжают поступать в мониторинговый центр downdetector.info.