Новая неделя в Пермском крае начнется с похолодания

— В понедельник, 23 июня, наш регион будет находиться под влиянием промежуточного барического гребня, что обеспечит отсутствие осадков, — говорится на телеграмм-канале погодной организации. — Однако ожидается разворот ветра на южный и понижение температурного фона: ночью температура воздуха составит +3…+8°, в Перми около +7°. Днем столбик термометра не поднимется выше +14…+19°, в Перми — около +17°.