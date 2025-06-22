Новая неделя в Пермском крае начнется с похолодания

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.
— В понедельник, 23 июня, наш регион будет находиться под влиянием промежуточного барического гребня, что обеспечит отсутствие осадков, — говорится на телеграмм-канале погодной организации. — Однако ожидается разворот ветра на южный и понижение температурного фона: ночью температура воздуха составит +3…+8°, в Перми около +7°. Днем столбик термометра не поднимется выше +14…+19°, в Перми — около +17°.
Во вторник 24 июня погода останется холодной, с температурой на 2−5°С ниже климатической нормы, без существенных осадков.
Среда принесет умеренно теплую погоду, однако на севере региона возможны небольшие дожди.
Четверг и пятница также останутся теплыми, однако кратковременные дожди охватят уже большинство районов края.
Суббота и воскресенье ожидаются с активной циклонической деятельностью: погода станет умеренно теплой и дождливой, что принесет значительное количество осадков.